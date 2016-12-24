Президент США Барак Обама подписал бюджет на 2017 год об оборонной политике страны, которым помощь оборонная Украине увеличена до 350 млн долл.

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fukr.embassy.usa%2Fposts%2F1276594982383731%3A0&width=500" width="500" height="486" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>

«Смета помощи на безопасность Украине в бюджетном году 2017 увеличена по сравнению с 300 млн долл., заложенными в аналогичном документе на 2016 год», - отмечается в сообщении.

Документом предусмотрено выделить средства для предоставления помощи Украине, в том числе летальных оборонных видов вооружений. Перечень видов помощи расширен включением средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ.