Члены незаконных вооруженных формирований планируют осуществить ряд провокационных обстрелов с применением запрещенного Минского договоренностями оружия с целью вызвать ответный огонь и обвинить украинскую сторону в нарушении режима тишины.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, ссылаясь на данные разведки.

«При этом обстрелы должны осуществляться не только по населенным пунктам, которые находятся на подконтрольной Украины территории, но и по тем, которые временно контролируются боевиками», - говорится в сообщении.

По данным разведки такие провокации противник планирует осуществлять на: мариупольском направлении по населенным пунктам Саханка, Водяное – силами так называемого 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты, который обещает устроить «праздничный фейерверк» из неиспользованных боеприпасов; донецком направлении силами так называемых 100-й и 3-й отдельной мотострелковой бригады по населенным пунктам Ясиноватая, Дебальцево, а также Новолуганское, где находится известное предприятие «Бахмутский Агросоюз».

Об этом проинформирован Совместный центр контроля и координации, а также СММ ОБСЕ в Украине.