Власти ФРГ выделят 10 тыс. евро семье гражданина Украины, погибшего в результате теракта в Берлине 19 декабря.
Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
«Семья погибшего в теракте соотечественника сможет получить от Федерального правительства компенсацию в 10 тыс. евро», - написал он в Twitter.
Сім'я загиблого у теракті співвітчизника зможе отримати від Федерального уряду компенсацію в 10 тис. євро: про це повідомляєм його доньку— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 23 декабря 2016 г.
Посол добавил, что об этом сообщают его дочери.
Напомним, 23 декабря полиция ФРГ подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря.
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