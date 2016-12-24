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Власти ФРГ выделят 10 тыс. евро семье гражданина Украины, погибшего в результате теракта в Берлине 19 декабря.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Семья погибшего в теракте соотечественника сможет получить от Федерального правительства компенсацию в 10 тыс. евро», - написал он в Twitter.

 


 

Посол добавил, что об этом сообщают его дочери.

Напомним, 23 декабря полиция ФРГ подтвердила гибель гражданина Украины в результате теракта в Берлине 19 декабря.
ForUm

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