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Президент Петр Порошенко призвал Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима прекращения огня с 24 декабря, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Приветствую достижение в рамках Трехсторонней контактной группы, в ответ на мою инициативу, договоренности по внедрению дополнительных мер по установлению устойчивого и бессрочного режима всеобъемлющего прекращения огня начиная с 00 часов 24 декабря 2016 года», – отметил он.

Порошенко рассчитывает, что благодаря этим мерам, которые будут реализовываться в преддверии новогодних и рождественских праздников, режим прекращения огня на Донбассе вступит постоянный характер.

«Украина подтверждает готовность выполнить как эту, так и другие Минские договоренности. Призываю Россию обеспечить неукоснительное соблюдение режима прекращения огня, а также имплементацию других договоренностей, в частности относительно безотлагательного освобождения заложников и незаконно удерживаемых лиц, в том числе на российской территории», – подытожил он.

Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик сообщил, что участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердили намерение прекратить огонь с 00:00 24 декабря.
ForUm

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