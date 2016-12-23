также в разделеОбщество
Полиция обнародовала фоторобот налетчика на синагогу в Умани 26
В «Правом секторе» и «Братстве» прокомментировали проверки ГПУ 67
НВФ совершили уже 6 обстрелов позиций ВСУ 177
ФРГ выплатит компенсацию семье погибшего в Берлине украинца 31
Штаб АТО предупреждает: НВФ готовят провокационные обстрелы 45
В зоне АТО заработал новый «режим тишины» 46
23 декабря. Картина дня 85
Более половины украинцев считают себя счастливыми 32
ВСУ установили блокпост на южной окраине Новолуганского 338
В Украине на выходных ухудшится погода 66
С начала года СБУ зафиксировала почти 250 кибератак на госструктуры 22
Данилюк считает коллектив «ПриватБанка» одним из лучших 49
ВСУ заняли Новолуганское в районе Светлодарской дуги 306
Боец АТО, который считался попавшим в плен на Светлодарской дуге, погиб 117
В КСУ объяснили, почему вынесли лишь 6 решений за год 36
НВФ трижды за день атаковали украинские позиции на Светлодарской дуге 74
На Херсонщине задержали браконьеров с «уловом» на 2 миллиона 112
СМИ: Проплаченные алкоголики угрожали «переломать ноги» журналистам «Вестей» 94

Незаконные вооруженные формирования вернули украинским военным тела трех погибших бойцов АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Александр Сурков.

«Только что забрали тела трех павших. По утверждению присутствовавших, следов пыток на них нет. Подробности позже», – отметил он.

«Сепаратисты уже опасаются ответственности за военные преступления и пытаются соблюдать «правила войны». Этого в 2014 году не было, тогда они плевали на всех и вся. А это означает на самом деле, что мы – и страна, и армия, научили с собой считаться», – подчеркнул Сурков.

Напомним, ранее координатор группы «Стоп террор» Семен Кабакаев в своем Facebook сообщил, что на Светлодарской дуге НВФ захватили в плен двоих раненых украинских военных, подвергли их пыткам, а затем убили.

Позже спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко заяви, что данная информация не соответствует действительности
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

99
Теги
Ботинки зимние