Незаконные вооруженные формирования вернули украинским военным тела трех погибших бойцов АТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Александр Сурков.

«Только что забрали тела трех павших. По утверждению присутствовавших, следов пыток на них нет. Подробности позже», – отметил он.

«Сепаратисты уже опасаются ответственности за военные преступления и пытаются соблюдать «правила войны». Этого в 2014 году не было, тогда они плевали на всех и вся. А это означает на самом деле, что мы – и страна, и армия, научили с собой считаться», – подчеркнул Сурков.

Напомним, ранее координатор группы «Стоп террор» Семен Кабакаев в своем Facebook сообщил, что на Светлодарской дуге НВФ захватили в плен двоих раненых украинских военных, подвергли их пыткам, а затем убили.

Позже спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко заяви, что данная информация не соответствует действительности.