В Харькове состоялся региональный форум, в котором приняли участие депутаты местных советов, представители различных политических сил, предприниматели, а также эксперты.

На мероприятии участники обсудили реформу местного самоуправления и высказались за четкое распределение полномочий между центром и регионами и подписание соответствующих договоров.

По мнению участников форума, юридические договоренности позволят зафиксировать права и обязанности регионов и Киева.

Председатель Харьковской городской организации ВО «Батькивщина» Любомир Григорец раскритиковал предлагаемую Президентом Украины конституционную реформу. Он отметил, что назначение префектов (глав ОГА) напрямую Президентом Украины негативно скажется на развитии регионов, сообщает Golos.ua.

Депутат Харьковского облсовета, глава постоянной комиссии по правовым вопросам Анатолий Русецкий отметил: «Мы стремимся участвовать, например, в формировании тарифов, корректируя их в соответствии с социально-экономической ситуацией в регионе. Действенным методом решения таких проблем могут стать юридически распределенные полномочия между центральными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления. Такие примеры указывают на необходимость не только спускать на места ответственность перед обществом, но и предоставлять соответствующие полномочия. Необходимо юридически закрепить границы ответственности и распределение обязанностей. Без этого предоставление качественных услуг со стороны государства невозможно».

Председатель Харьковской областной организации союза предпринимателей Валерий Репин заявил, что об эффективной административно-территориальной реформе говорят уже более 10 лет, но никакой передачи полномочий на места на практике не происходит. «От планов до реально работающих механизмов на местах пока ещё дистанция огромного размера», - подчеркнул глава союза предпринимателей. «В идеале после реформ и внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины, власть на местах будет сосредоточена на трех уровнях. Самый мелкий – громада, самый масштабный – регион», - подчеркнул он.



Комментируя инициативу, глава Харьковского областного совета, президент Всеукраинской ассоциации органов местного самоуправления Сергей Чернов отметил, что в Харьковской области сегодня необходимо развивать новые формы работы между органами местного самоуправления. По его мнению необходимо стремиться «к самодостаточности местного самоуправления». «Это нужно закрепить, не останавливаться, продолжать нарабатывать нормативно-правовую базу с тем, чтобы продолжался процесс регуляции во всех сферах жизнедеятельности". Чернов подчеркнул, что все подобные инициативы должны четко соответствовать законам Украины. Депутат Дергачевского района Евгений Самойлов заявил, что расширяя функции местного самоуправления необходимо увеличивать их обеспеченность финансовыми ресурсами.



По итогам форума депутаты отметили, что вопросы разграничения полномочий нуждаются в дальнейшей проработке.