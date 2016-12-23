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Министр финансов Александр Данилюк назвал коллектив «ПриватБанка» одним из лучших среди тех, которые он видел.

«Только что вернулся из Днипра, где представлял нового главу правления государственного банка «ПриватБанк» Александра Шлапака. Ситуация в банке стабильная – банк работает в штатном режиме. Обсудили амбициозные планы на будущее», – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Данилюка, он прошелся по департаментам и пообщался с сотрудниками банка. «Просто должен поделиться впечатлениями! Это один из лучших коллективов, которые я только видел – единая слаженная команда. Каждый мотивирован, знает что делать – четкая и логичная система KPIs, подкрепленная денежной компенсацией. Команда живет и гордится инновациями. Ценность «ПриватБанка» и состоит именно в этих людях и клиентам, которых они привлекли», – подчеркнул министр.

«Есть еще конечно волнения в коллективе из-за неопределенности. Я заверил, что они очень важны для государства – поскольку от них зависит будущее банка. И от меня будет максимальная поддержка! Важно, чтобы эта корпоративная культура была сохранена и развита. Уверен, что новой команде менеджеров удастся не только сохранить, но и еще больше укрепить банк», – заявил он.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.

21 декабря был подписан договор о продаже 100% акций «ПриватБанка» между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов.
ForUm

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