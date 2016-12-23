Глава Закарпатского облсовета призвал Киев не доводить ситуацию в Закарпатье до «донецкого и луганского сценария». На третьем пленарном заседании пятой сессии Закарпатского областного совета депутаты большинством голосов утвердили решение о необходимости автономного выстраивания экономических отношений между регионами, сообщается на официальном сайте облсовета.

Закарпатские депутаты, в частности, поддержали решение об автономных связях с Полтавской и Ивано-Франковской областью. За такое решение проголосовало 52 из 64 депутатов, сообщает Фраза со ссылкой на сайт «Закарпаття».

Депутаты также высказались о необходимости создания Палаты регионов — законодательного органа, который будет формироваться из глав облсоветов. Решение Закарпатского облсовета поприветствовали главы Ивано-Франковского и Полтавского облсоветов. Напомним ранее все три облсовета поддержали переход на договорные отношения с центром.

Как сообщает «Ведомости-Украина», идею автономных отношений между регионами и создания нового представительного органа поддержал глава Закарпатского облсовета Михаил Ривис. Он призвал не доводить ситуацию в Закарпатье до «донецкого и луганского сценария». «Мы понимаем, что администрации назначаются президентом, а облсоветы — выбираются народом, за каждого депутата голосуют не менее 3-5 тыс. населения. Мы должны доводить свои мысли, чтобы их слышали. Чтобы мы не дошли до такой же ситуации как в Донецке и Луганске, когда люди поднялись и сказали — вы нас не слышите». Кроме того, он отметил, что предлагаемая депутатами модель позволит лучше решать проблемы людей на местах: «В Кабмине лежат миллиарды инвестированных европейских денег. Проблема в том, что до органов местного самоуправления они не доходят. Потом это доходит до администрации, а там этим, как правило, занимаются замы, которым абсолютно неинтересно развитие регионов».

Комментируя решение Закарпатского облсовета, председатель Ивано-Франковского облсовета Александр Сыч заявил: «Местное самоуправление сегодня не имеет развития, не имеет координационного центра. У нас нет самоуправляемого органа — совета руководителей облсоветов, чтобы он сам мог генерировать инициативы. Депутаты не хотят быть механическим придатком, просто поднимать руки, ни на что не влияя. Местное самоуправление должно быть самодостаточным фактором управления в крае». Глава Полтавского облсовета Александр Беленький также поприветствовал решение Закарпатского облсовета. По его мнению, инициатива закарпатских депутатов будет способствовать созданию новой модели регионального самоуправления.

Как напоминает издание, ранее в ходе сессии Закарпатского областного совета депутаты большинством голосов утвердили решение о необходимости имплементации референдума 1991 г. об автономии Закарпатья.