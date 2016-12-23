также в разделеПолитика
Порошенко утвердил состав комитета Шевченковской премии 17
Береза не заменяет Савченко в ПАСЕ, кандидата выберет Рада 27
Обама одобрил военный бюджет США с $350 миллионами для Украины 204
Порошенко призвал РФ обеспечить соблюдение режима прекращения огня 155
Парубий подписал бюджет-2017 61
Путин не ответил на вопрос о российских военных на Донбассе 129
Харьковские депутаты призвали заключить договор о полномочиях 39
Путин анонсировал подачу газа в Крым в ближайшие дни 203
Додон вступил в должность президента Молдовы 45
Закарпатский облсовет поддержал создание федеративного Сената 126
В Раде подрались нардепы 200
Путин сказал, когда подумает об амнистии Сенцова и Сущенко 127
ВР может вернуться к вопросу о спецконфискации в январе 29
Путин: Отношения РФ и Украины рано или поздно нормализуются 47
Гройсман рассказал о перевыполнении планов таможней 24
Путин объяснил, почему нет обмена пленными «всех на всех» 231
Из фракции БПП вышел нардеп 187
Насалик об обеспечении энергоресурсами: украинцы могут спать спокойно 52

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи со студентами заявил, что их дипломы не нужны ни ему, ни им самим.

Об этом сказал в НТУУ «Киевский политехнический институт», передает 112 Украина.



«По большому счету, абсолютно честно, ни вам, ни мне ваш диплом не нужен. Вам, вашим родителям и мне нужны ваши знания и ваш успех. И когда вы придете на работу после окончания университета просто с дипломом, вас могут не взять. Если вы придете на работу с дипломом, который подтверждает качество знаний, которыми вы обладаете, вы будете успешны. У вас будет хорошая работа, хорошая заработная плата, вы будете конкурентными, вы сможете добиться успеха. Это то, что мне нужно. И я надеюсь, что это нужно каждому из вас. Я надеюсь, что вы именно такую идеологию исповедуете. Потому что только образованные люди могут обеспечить успех», - сказал премьер.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

637
Теги
Ботинки зимние