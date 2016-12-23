Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи со студентами заявил, что их дипломы не нужны ни ему, ни им самим.



Об этом сказал в НТУУ «Киевский политехнический институт», передает 112 Украина.





«По большому счету, абсолютно честно, ни вам, ни мне ваш диплом не нужен. Вам, вашим родителям и мне нужны ваши знания и ваш успех. И когда вы придете на работу после окончания университета просто с дипломом, вас могут не взять. Если вы придете на работу с дипломом, который подтверждает качество знаний, которыми вы обладаете, вы будете успешны. У вас будет хорошая работа, хорошая заработная плата, вы будете конкурентными, вы сможете добиться успеха. Это то, что мне нужно. И я надеюсь, что это нужно каждому из вас. Я надеюсь, что вы именно такую идеологию исповедуете. Потому что только образованные люди могут обеспечить успех», - сказал премьер.

