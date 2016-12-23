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Национальная полиция представила мобильное приложение «Моя новая полиция» для экстренного вызова, оперативной отправки фото и т.д.

Об этом сообщил и.о. главы Нацполиции Вадим Троян.

«Для того чтобы коммуникация между полицией и обществом стала проще, команда ІТ-специалистов вместе с бывшими бойцами аэроразведки полка «Днепр-1» создали мобильное приложение «Моя новая полиция», - написал он в Facebook.

Троян отметил, что проект не имеет аналогов в Украине, «не так много таких сервисов и за рубежом».

«Кнопка экстренного вызова, возможность оперативно отправлять фото с места происшествия, электронная карта ближайших отделов полиции и медицинских учреждений, функция фидбэк: оценка работы патрульного по номеру жетона, а также возможности оставлять положительные отзывы и жалобы, а еще инструкции по общению с полицейскими, push-сообщение от полиции пользователям, сервис поиска свидетелей, новости и многое другое», - отметил он.

И.о. главы Нацполиции пояснил, что пока это приложение находится в стадии разработки, а его отдельные функции доступны только для жителей Днипра.

«Программа доступна для загрузки на смартфон и вы беспрепятственно можете оценить ее возможности», - резюмировал он.  

 

 
ForUm

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