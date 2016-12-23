Избранный президент Молдовы Игорь Додон вступил в должность.

Церемония инаугурации состоялась на торжественном заседании парламента и Конституционного суда во Дворце республики в Кишиневе, сообщает Укринформ.

«Уважаемые сограждане! Уверен, что на президентских выборах вы проголосовали за лучшее будущее нашей Родины – Республики Молдова! Как заявлял и в ходе избирательной кампании, я буду президентом всех граждан страны, которые хотят, чтобы Молдова стала процветающим, свободным и независимым государством», - заявил в своем обращении Додон.

Президент обратился также к сотням тысячам молдаван, которые вынуждены работать далеко за пределами родины. «Поддержка наших граждан, находящихся вдали от дома, будет для меня приоритетным, а в рамках администрации президента будет действовать советник по проблемам диаспоры», - отметил Додон.

Новый президент Молдовы призвал граждан к единению, а представителей государственных органов власти - во главу угла ставить интересы всех граждан, независимо от их вероисповедания и политических взглядов.

В завершение Додон обратился к гражданам на русском языке. Особо он подчеркнул, что будет продвигать идею стратегического партнерства с Россией, Европейским Союзом, США и Китаем.

В церемонии инаугурации приняли участие около 700 человек, в том числе аккредитованные в Кишиневе дипломаты и зарубежные гости.

Напомним, во втором туре президентских выборов в Молдове, которые прошли 13 ноября, победу одержал экс-лидер Партии социалистов Игорь Додон. За него проголосовали чуть более 52% избирателей. Его основной конкурент на выборах, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду набрала около 48% голосов.