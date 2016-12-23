Несмотря на все проблемы и трудности, чуть более половины жителей Украины не теряют оптимизма. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В декабре 2016 года счастливыми или скорее счастливыми себя чувствовали 54% жителей Украины, 25% чувствовали себя частично счастливыми, частично нет, и 19% - несчастными или скорее не счастливыми.

По сравнению с прошлыми годами, уровень чувства счастья населения существенно не изменился. Если в течение 2001-2010 годов наблюдалась тенденция роста общего уровня счастья населения, то после 2011 года количество тех, кто чувствует себя счастливыми, несколько уменьшилось. После 2012-го доля счастливых стабилизировалась на уровне 57% -60%, немного снизившись в 2016 году, сообщает ЛІГА.net.

Социологи отмечают, что ощущение счастья зависит от многих факторов.

Результаты опроса свидетельствуют, что молодые люди в целом более счастливы, чем старшие.

Во время проведения соцопроса среди молодежи в возрасте 18-29 лет счастливыми чувствовали себя 74%, среди людей в возрасте 30-39 лет - 59%, среди тех, кому 40-49 лет счастливыми себя назвали 51%, 50-59 лет - 48%, 60-69 лет - 44%, старше 70 лет - 38%.

Связь с возрастом в значительной степени обусловлен состоянием здоровья - пожилые люди чаще болеют, а, как подтверждают исследования, состояние здоровья оказывает существенное влияние на субъективное ощущение благополучия.

Чем выше уровень благосостояния, тем больше людей чувствуют себя счастливыми. Так, среди самых бедных (тех, кому не хватает на еду) счастливыми себя назвали 40%, среди малообеспеченных таких половина, среди людей со средним доходом - 68%, среди людей с доходом выше среднего (могут покупать дорогие вещи) - 85%.

Относительно менее счастливыми пока являются жители восточных областей Украины. В декабре 2016 года в западных областях счастливыми чувствовали себя 59%, в центральных - 50%, в южных областях - 60%, тогда как на Востоке страны - 44%.

КМИС проводил опрос с 3 по 12 декабря 2016. Было опрошено 2040 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым и ОРДЛО), которые имеют возраст от 18 лет.