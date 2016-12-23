В сессионном зале Верховной Рады произошла стычка между народным депутатом от Блока Петра Порошенко Павлом Кишкарем и внефракционным Михаилом Головко.

В частности, во время выступления Головко с трибуны о ситуации в компании «Укргаздобыча» Кишкарь со своего рабочего места что-то выкрикивал, но в ложе прессы не было слышно, что именно, сообщает Укринформ.

Головко попросил не перебивать, а после выступления сам подошел к Кишкарю, чтобы выразить возмущение. Кишкарь в ответ сказал, что Головко «врет», между нардепами произошла словесная перепалка. Головко отошел, но Кишкарь двинулся за ним и началась драка, но депутаты разняли их.