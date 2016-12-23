Верховная Рада может вернуться вопросу о спецконфискации в первые дни работы в январе 2017 года.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе часа вопросов к правительству сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы должны с вами принять все необходимое законодательство, чтобы эти средства, которые были украдены у украинцев, были возвращены в государственный бюджет», - заявил премьер.

По его словам, правительство приняло очередное решение и утвердило очередной проект закона относительно спецконфискации.

«Мы подали (его. – Ред.) в парламент. К сожалению, по техническим причинам, не смогли его вчера рассмотреть. Я настаиваю на том, чтобы мы к этому вопросу вернулись в первые дни работы парламента в январе», - подчеркнул он.