В Киеве злоумышленники разбили окна машины и под угрозой пистолета отобрали у мужчины сумку, в которой было 350 тыс. гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Потерпевший заявил в полицию, что на него и его знакомого напали трое неизвестных мужчин в балаклавах. Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, заявитель рассказал, что знакомый попросил его одолжить деньги. Мужчины встретились возле дома, сели в автомобиль и поехали по делам. Впоследствии остановились у отделения банка.

Знакомый оставил сумку с заемными деньгами на сиденье, вышел из автомобиля и пошел в отделение, а заявитель остался на улице. Вдруг к машине подбежали трое неизвестных в балаклавах и начали разбивать окна.

Затем, угрожая пистолетом, приказали потерпевшему опустить голову, забрали деньги и скрылись с места происшествия.

Сведения о событии зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Нападавшим грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.