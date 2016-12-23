также в разделеСтолица
В Киеве из-за «минирования» супермаркета эвакуировали 800 человек 18
В Киеве снесли еще один рынок из МАФов 206
В Киеве впервые за год родилась тройня 27
На достройку моста на Троещину из госбюджета выделят более миллиарда 39
Во время сноса МАФов на КПИ пострадали 5 человек 81
В Киеве возле КПИ разгромили МАФы 665
У Кличко не собираются отменять запрет на продажу алкоголя ночью 23
Полиция задержала вооруженного киевлянина, закрывшегося в своей квартире 36
Киев проведет техэкспертизу театра на Андреевском 24
В Киеве полиция пытается задержать злоумышленника, закрывшегося в своей квартире 71
Ночью в Киеве горел завод 67
В Киеве произошла перестрелка с участием патрульных 149
В Киеве появится переулок Параджанова 87
АМКУ обязал Киевсовет отменить запрет на продажу алкоголя ночью 29
Заболеваемость гриппом в Киеве на этой неделе значительно повысится 39
Полиция в ближайшие дни усилит охрану центра Киева 23
В Киеве зажгли огни главной елки страны 53
В Киеве зажгли огни на главной новогодней елке страны 160

В Киеве злоумышленники разбили окна машины и под угрозой пистолета отобрали у мужчины сумку, в которой было 350 тыс. гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Потерпевший заявил в полицию, что на него и его знакомого напали трое неизвестных мужчин в балаклавах. Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, заявитель рассказал, что знакомый попросил его одолжить деньги. Мужчины встретились возле дома, сели в автомобиль и поехали по делам. Впоследствии остановились у отделения банка.

Знакомый оставил сумку с заемными деньгами на сиденье, вышел из автомобиля и пошел в отделение, а заявитель остался на улице. Вдруг к машине подбежали трое неизвестных в балаклавах и начали разбивать окна.

Затем, угрожая пистолетом, приказали потерпевшему опустить голову, забрали деньги и скрылись с места происшествия.

Сведения о событии зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Нападавшим грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги
Ботинки зимние