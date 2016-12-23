также в разделеМир
Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН 33
Израиль отверг резолюцию ООН против еврейских поселений 60
Угонщики ливийского самолета были с муляжами оружия 19
СБ ООН впервые принял резолюцию о незаконности израильских поселений 43
Угонщики ливийского самолета сдались 61
В России пьяный водитель разъезжал на авто по терминалу аэропорта 52
Захватчики ливийского лайнера отпустили всех пассажиров 28
Угонщики ливийского самолета отпустили 25 заложников 40
СМИ: Захватчики ливийского самолета требуют освободить сына Каддафи 32
В Ливии неизвестные угнали самолет с пассажирами 46
Путин: Досрочные выборы в России возможны 74
В Милане застрелили предполагаемого берлинского террориста 340
В теракте на ярмарке в Берлине подозревают тунисца 18
МККК: Эвакуация мирного населения из Алеппо завершена 27
В США объяснили слова Трампа о ядерном потенциале 99
«Боярышник» убил уже 74 россиянина 50
«Историческая часть России»: Минск возмущен заявлениями российского ученого 95
Трамп выступил за расширение ядерного арсенала США 89

Избранный президент США Дональд Трамп почувствовал настроение американского общества, что помогло ему победить на выборах, он шел до конца, хотя никто, кроме россиян, не верил, в его успех. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции, сообщает РИА «Новости».

Ранее действующий президент США Барак Обама заявил, что экс-глава государства республиканец Рональд Рейган перевернулся бы в гробу, узнав, сколько его сторонников поддерживают президента РФ Владимира Путина. Он привел результаты исследования, согласно которым 37% избирателей-республиканцев поддерживают Путина.

«(Рональд) Рейган бы, мне кажется, порадовался, что представители его партии побеждали везде. И порадовался бы за вновь избранного президента, который тонко почувствовал настроение общества, именно в этой парадигме, до конца шел, хотя никто не верил, кроме нас с вами, что он победит», — сказал Путин.

«То, что значительная часть американских избирателей, поддерживает президента России, я отношу не на свой личный счет. Я думаю, что это значит, что у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир, чем мы должны заниматься, где наши общие опасности и проблемы», — добавил глава государства.

Он подчеркнул, что «хорошо, что есть люди, которые нам симпатизируют в наших представлениях о традиционных ценностях». «Потому что это хорошая предпосылка выстраивания отношений между двумя такими мощными странами, как Россия и США, на базе взаимной симпатии народов друг к другу», — заявил он.

Напомним, на президентских выборах, состоявшихся 8 ноября, победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Он вступит в должность 20 января.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

74
Теги
Ботинки зимние