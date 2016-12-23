Нормализация отношений России и Украины произойдет рано или поздно, заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в пятницу, сообщает РИА «Новости».

«Уверен, что рано или поздно произойдет у нас нормализация отношений с Украиной», — сказал Путин.

Он также заявил, что Керченский мост послужит развитию не только туризма, но и экономики оккупированного Крыма, а также будет особенно полезен после нормализации отношений с Украиной.

«Это будет очень полезно и для развития российско-украинских и коммерческих, и гуманитарных связей на будущее», - цитирует Путина ТАСС.