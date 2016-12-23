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Досрочное проведение президентских выборов в России возможно, но нецелесообразно, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в пятницу.

Шеф бюро газеты The Wall Street Journal в ходе пресс-конференции спросил, возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента, на что Путин уточнил: «Какой страны?», передает РИА Новости.

Журналист пояснил, что спросил о Российской Федерации.

«Возможно, но нецелесообразно», — заявил Путин.
ForUm

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