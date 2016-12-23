Одна из крупнейших мировых консалтинговых компаний – Mercer – обнародовала традиционный ежегодный индекс качества жизни в разных городах мира. Также компанией был представлен и список «худших городов», сообщают Українські Новини.

Европейские города, как утверждает компания, доминируют в верхней части рейтинга личной безопасности: топовыми оказались Люксембург, Берн, Хельсинки и Цюрих. Вена занимает 5-е место, а Женева оказалась на 6-м. Копенгаген, Дюссельдорф, Франкфурт, Мюнхен и Нюрнберг разделяют 11-е место.

В конце списка оказались многие столичные города по причине террористических актов или социальных волнений за последние несколько лет.

К примеру, Париж оказался на 71 месте, Лондон – на 72, Мадрид – на 84 и Афины – на 124. На рейтинг Афин также повлияла политическая ситуация в стране.

Замыкают список, являясь самыми небезопасными: Киев, оказавшийся на 189 месте, и российские Санкт-Петербург и Москва, которые оказались еще менее безопасными – 197 и 206 места соответственно.

Рассмотрев 450 городов по всему миру, Mercer учитывала следующие показатели: политическая и социальная среда (политическая стабильность, преступность, правоохранительные органы), экономическая среда (валютно-обменные нормативные акты, банковские услуги), социально-культурная среда (наличие средств массовой информации и цензура, ограничения личной свободы), медицинские и оздоровительные аспекты.