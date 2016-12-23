Служба безопасности Украины за 11 месяцев 2016 года зафиксировала 247 кибератак на информационные системы государственных структур. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Выявлено 247 кибератак, объектами которых были информационно-телекоммуникационные системы дипломатических учреждений, правоохранительных структур, составляющих элементов критической инфраструктуры и тому подобное», - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что по фактам несанкционированного вмешательства в работу государственных электронных информационных ресурсов начато 64 уголовных производства, 4 лицам объявлено о подозрении, вступили в законную силу 5 приговоров суда.

Также начато 14 уголовных производств по функционированию неконтролируемых международных каналов связи, 4 лицам объявлено о подозрении, вступили в законную силу 9 приговоров суда.