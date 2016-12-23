также в разделеОбщество
Полиция обнародовала фоторобот налетчика на синагогу в Умани 26
В «Правом секторе» и «Братстве» прокомментировали проверки ГПУ 67
НВФ совершили уже 6 обстрелов позиций ВСУ 177
ФРГ выплатит компенсацию семье погибшего в Берлине украинца 31
Штаб АТО предупреждает: НВФ готовят провокационные обстрелы 45
В зоне АТО заработал новый «режим тишины» 46
23 декабря. Картина дня 83
Более половины украинцев считают себя счастливыми 32
ВСУ установили блокпост на южной окраине Новолуганского 337
В Украине на выходных ухудшится погода 66
Данилюк считает коллектив «ПриватБанка» одним из лучших 49
ВСУ заняли Новолуганское в районе Светлодарской дуги 306
Боец АТО, который считался попавшим в плен на Светлодарской дуге, погиб 117
В КСУ объяснили, почему вынесли лишь 6 решений за год 36
НВФ трижды за день атаковали украинские позиции на Светлодарской дуге 74
На Херсонщине задержали браконьеров с «уловом» на 2 миллиона 112
СМИ: Проплаченные алкоголики угрожали «переломать ноги» журналистам «Вестей» 94
Нацполиция запустила мобильное приложение 77

Служба безопасности Украины за 11 месяцев 2016 года зафиксировала 247 кибератак на информационные системы государственных структур. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Выявлено 247 кибератак, объектами которых были информационно-телекоммуникационные системы дипломатических учреждений, правоохранительных структур, составляющих элементов критической инфраструктуры и тому подобное», - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что по фактам несанкционированного вмешательства в работу государственных электронных информационных ресурсов начато 64 уголовных производства, 4 лицам объявлено о подозрении, вступили в законную силу 5 приговоров суда.

Также начато 14 уголовных производств по функционированию неконтролируемых международных каналов связи, 4 лицам объявлено о подозрении, вступили в законную силу 9 приговоров суда.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

22
Теги
Ботинки зимние