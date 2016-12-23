В 2016 году отремонтировано максимальную за последнее десятилетие протяженность украинских автомобильных дорог.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе часа вопросов к правительству заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«Осуществлено масштабное возобновление украинских автодорог. В 2016 году отремонтировано максимальную за 10 лет протяженность дорог, ликвидировано 66% ямочности, почти 22 тыс. км разметки нанесено, что больше от запланированного на 2%», - сказал Омелян.

Также, по его словам, установлено и заменено 60 тыс. дорожных знаков. «Это 110% от запланированного объема», - отметил он.

Министр также подчеркнул, что к очитке дорог в зимний период подготовлено 7 тысяч единиц техники.

В целом, по словам министра, Украина планомерно внедряет европейские стандарты в инфраструктуре: дорожный фонд, грузовой контроль на автодорогах, развитие приграничной инфраструктуры, внедрение систем контроля по качеству дорожных работ FIDIC и Cost.

«Эти стандарты есть и будут в Украине», - резюмировал Омелян.