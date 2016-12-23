Из-за сообщения о заминировании супермаркетов в Киеве аолиция эвакуировала около 800 человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка.

Во время проверки магазинов, которую проводили правоохранители в Оболонском и Голосеевском районах, никаких взрывоопасных предметов или веществ не обнаружили.

Сообщение о заминировании поступило на электронный адрес Главного управления Национальной полиции в городе Киеве. В письме «минер» информировал, что в одном из двух супермаркетов известной сети заложена взрывчатка.

По указанным адресам срочно прибыли следственно-оперативные группы районных управлений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и врачи.

Всего правоохранители эвакуировали около 800 человек: посетителей и сотрудников магазинов.

Сведения о событии внесены в журналы единого учета Оболонского и Голосеевского управлений полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств.

За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности, согласно ст. 259 Уголовного кодекса Украины, правонарушителю грозит до шести лет лишения свободы.