Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd. согласилась выплатить штраф 520 млн долл. (13 млрд 728 млн грн) правительству США за взятки украинским, российским и мексиканским чиновникам, чтобы урегулировать гражданские и уголовные споры. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции США.

«Неважно где была коррупция, ФБР и наши партнеры намеренны усердно искоренять коррупцию, которая предает доверие общества и угрожает честной экономике», - говорится в сообщении.

Представители Teva признали, что давали взятки украинским высокопоставленным чиновникам Министерства здравоохранения Украины, чтобы те способствовали в регистрации и продаже лекарственных препаратов компании, включая Copaxon (препарат для лечения рассеянного склероза) и инсулины. В период между 2001 и 2011 годами представители израильской фармкомпании дали украинским чиновникам взяток на сумму 200 тыс. долл. (5 млн 280 тыс. грн).

Также представители Teva признали, что давали взятки представителям российского и мексиканского правительств за помощь в регистрации и продвижении товаров компании. В России дочерняя компания Teva Russia таким образом заработала 200 млн долл. незаконной прибыли.

Израильская компания Teva является одним из крупнейших мировых производителей генерических (не имеющих патентной защиты, - ред.) фармацевтических препаратов. Минздрав Украины официально пока не отреагировал на эту информацию.