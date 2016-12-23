По сообщению синоптиков, 25-27 декабря на большей части территории Украины ожидается ухудшение погодных условий - дождь с переходом в мокрый снег.

Как сообщает Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции, в связи с этим на дорогах местами будет гололедица.

«При таких погодных условиях водителям следует быть осмотрительными при проезде мостов и эстакад, отказаться от рискованного маневрирования, ни в коем случае не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, неуклонно соблюдать Правила дорожного движения», - говорится в сообщении.