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По сообщению синоптиков, 25-27 декабря на большей части территории Украины ожидается ухудшение погодных условий - дождь с переходом в мокрый снег.

Как сообщает Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции, в связи с этим на дорогах местами будет гололедица.

«При таких погодных условиях водителям следует быть осмотрительными при проезде мостов и эстакад, отказаться от рискованного маневрирования, ни в коем случае не превышать скорость, соблюдать безопасную дистанцию, неуклонно соблюдать Правила дорожного движения», - говорится в сообщении.

 

 
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