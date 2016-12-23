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За 11 месяцев 2016 года по направлению контрразведки начато 330 уголовных производств, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.  

Из них: по ст. 114 УК (шпионаж) – в отношении 5 иностранцев, в том числе двух граждан РФ, осуждено 1 лицо; по ст. 111 УК (государственная измена) – в отношении 84 граждан Украины, осуждены 8 человек. Всего вынесен приговор суда 74-м лицам.

Контрразведка проверяет 89 человек, которые обоснованно подозреваются в причастности к кадровому составу иностранных спецслужб.

Кроме того, 599 человек подозреваются в причастности к агентурной сети спецслужб иностранных государств.

Еще 48 человек обоснованно подозреваются в причастности к кадровому составу незаконных силовых структур «ДНР/ЛНР». 
ForUm

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