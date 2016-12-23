Министр обороны Украины Степан Полторак заверяет, что военные в зоне антитеррористической операции обеспечены эвакуационным транспортом.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, он заявил в ходе Часа вопросов к правительству.

Перед этим в сессионном зале парламента от народного депутата от фракции «Народный фронт» Игоря Лапина прозвучала инициатива организовать инспекторскую проверку наличия транспортных средств, которые обязаны эвакуировать раненных военных.

«Это, в частности, касается и вопроса, который освещался мной вчера с этой трибуны, насчет Светлодарской дуги. Там, где волонтеры и наши граждане на своих «тарантайках» вывозят раненных. У нас что, нет карет скорой помощи или бронированных транспортных средств, которые это могут делать?», - задался вопросом нардеп.

В ответ на это Полторак отметил, что «просил бы, чтобы данные, которые озвучиваются на всю Украину, были проверены и отвечали действительности».

«На сегодня личный состав, который выполняет боевые задания в зоне АТО, исходя из наших возможностей, обеспечен средствами эвакуации. В этом году мы заключили контракт на 60 автомобилей и также планировали 40 в следующем», - сказал Полторак.

Что касается порядка организации медицинского обеспечения во время проведения боевых действий на Светлодарской дуге, то, по его словам, сегодня комиссия Министерства обороны работает. «По итогам я приму решение», - отметил он.

«Мы готовы и в дальнейшем при соответствующем финансировании увеличивать количество эвакуационного транспорта», - резюмировал Полторак.

Как ранее сообщал ForUm, 18 декабря, НВФ пытались выбить Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе наступательных действий противника погибли 5 украинских военных, 6 – ранены. Потери противника составили 20 убитых и 30 раненых.