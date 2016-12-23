Украина полностью обеспечена энергетическими ресурсами.

Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе часа вопросов к правительству в парламенте заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

Он отметил, что на сегодняшний день объединенная энергетическая система Украины работает в полном режиме.

«Мы готовы к любым температурным режимам. Полностью обеспечены всеми энергетическими ресурсами. И потребители, и промышленность могут спать спокойно», - заверил Насалик.