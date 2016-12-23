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В 2016 году Фонд госимущества объявил 1002 приватизационных аукциона, что является самым высоким показателем за последние 16 лет. Такие данные содержит отчет ФГИ по итогам деятельности за последний год.

На этих аукционах реализовано 17 государственных пакетов акций предприятий и 130 объектов малой приватизации - это самый высокий показатель за период 2014-2016 годов.

В отчете констатируется увеличение доходов государственного бюджета от деятельности Фонда госимущества по итогам 2016 году до 2, 6 млрд.гривен, из которых 331 миллионов - от приватизации, 1, 24 миллиарда - дивиденды, 1, 02 – доходы от аренды.

Отдельно отмечается запуск «голландских» аукционов для продажи неликвидных объектов. В 2016 году их состоялось 120, в результате чего было приватизировано 19 объектов государственной собственности.

«Голландские» аукционы были предложены впервые во второй половине 2015 года. По итогам 2015 года таких аукционов состоялось 26, на них было приватизировано 4 объекта госсобственности.
ForUm

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