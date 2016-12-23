НВФ с полуночи 6 раз обстреливали позиции сил АТО на Светлодарской дуге, есть погибшие. Об этом в эфире 112 Украина рассказал заместитель начальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Волошин.

«Ночь прошла неспокойно. По состоянию на 7 утра в целом в зоне АТО зафиксировано 9 обстрелов, 6 из них - по нашим позициям на Светлодарской дуге. Проверяют информацию о том, что снова боевики пытались штурмовать наши позиции», - сказал Волошин.

По его словам, ситуация на Светлодарской дуге остается сложной.

«Ситуация там остается сложной. Вчера дважды НВФ пытались штурмовать под прикрытием минометов, а также артиллерии. Вчера вечером, в 22:00, они также увеличили интенсивность обстрелов», - рассказал представитель Генштаба.

Волошин отметил, что потери среди украинских военных есть, но уточнения будут позже.

«К сожалению, есть потери среди украинских военных. О них будет сообщено представителем Министерства обороны по вопросам АТО немного позже», - подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, 18 декабря, НВФ пытались выбить Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. В ходе наступательных действий противника погибли 5 украинских военных, 6 – ранены. Потери противника составили 20 убитых и 30 раненых.

Однако, по информации секретаря СНБО Александра Турчинова, украинские военные в результате контратаки продвинулись вперед и заняли новые позиции.