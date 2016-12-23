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Операция по эвакуации десятков тысяч жителей из сирийского Алеппо и двух поселений в провинции Идлиб завершена. Об этом заявила представитель Международного комитета Красного Креста Криста Армстронг, сообщает Reuters.

«Все мирные жители, которые пожелали, были эвакуированы, а кроме них и раненные, и участники боевых действий», — сообщила Армстронг.

Операция, которая началась неделей ранее, проводилась совместно с силами Сирийского арабского Красного Полумесяца, передает 112 Украина.

Ранее стало известно, что из Восточного Алеппо вышла последняя колонна повстанцев.

Напомним, бои за Алеппо велись между армией Асада и повстанцами, начиная с 2012 года. Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года – в осаде.

Последние бои за восточную часть Алеппо сопровождались большими жертвами со стороны мирного населения. В ООН заявили, что сирийские правительственные войска и иракские боевики, воюющие на их стороне, убили 82 мирных жителей Алеппо. Бойцы врывались в дома и убивали жителей.

 
ForUm

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