Утром в пятницу, 23 декабря, во многих областях Украины ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.
«Во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях утром туман, видимость 200-500 м», - говорится в сообщении.
Также о тумане предупреждают жителей столицы и Киевской области.
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