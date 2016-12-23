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Утром в пятницу, 23 декабря, во многих областях Украины ожидается туман. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Во Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях утром туман, видимость 200-500 м», - говорится в сообщении.

Также о тумане предупреждают жителей столицы и Киевской области.

 

 
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