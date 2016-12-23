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Избранный президент США Дональд Трамп, говоря об укреплении ядерного потенциала Соединенных Штатов, имел в виду необходимость предотвращения распространения в мире атомного оружия.

Такое пояснение привел представитель переходного штаба республиканца Джейсон Миллер, сообщает ТАСС.

«Избранный президент Трамп имел в виду угрозу распространения ядерного оружия и критическую необходимость ее предотвращения, в особенности среди террористических организаций, нестабильных режимов и стран-изгоев», - отметил Миллер.

Ранее Трамп в Twitter заявил, что «США должны значительно укрепить и расширить свои ядерные возможности до того момента, когда мир образумится относительно ядерных бомб». При этом он не пояснил, о чем идет речь.
ForUm

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