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Национальный банк Украины заставил бывших акционеров «ПриватБанка» взять на баланс финучреждения самолеты авиакомпании МАУ и горнолыжный курорт «Буковель». Об этом рассказала председатель НБУ Валерия Гонтарева в эфире радио Вести, сообщает ЛІГА.net.

«К сожалению, когда мы пришли, уже много кредитов рефинансирования «ПриватБанку» было выдано. За мою каденцию во время кризиса 2014-2015, мы выдали «ПриватБанку» около 9 млрд грн. Я могу расписаться за каждый принятый залог лично и личную гарантию Коломойского, которую мы брали. Нам в залоги дали хорошие активы: самолеты МАУ, компанию Буковель. Дальше мы работали, чтобы банк взял на баланс эти активы. Мы их заставили взять на баланс активы на 31 млрд грн», - сказала она.

Глава НБУ не уверена, что эти залоги до сих пор остаются на балансе. «Они по одному из активов залог принимали на баланс, а потом другой актив выводили. Это называется мошенничеством», - сообщила Гонтарева.

По ее словам, личное поручительство Игоря Коломойского, которое принял регулятор, заключается в том, что, если кредиты не будут погашены, он возместит их своим бизнесом.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.

21 декабря был подписан договор о продаже 100% акций «ПриватБанка» между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов.

Глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что перед вводом в «ПриватБанк» временной администрации из него вывели 2,6 млрд грн.
ForUm

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