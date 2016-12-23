За прошедшие сутки члены НВФ совершили 22 обстрела, из которых три - по населенному пункту.

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, в основном огонь был сосредоточен на донецком направлении.

«Из артиллерии калибра 122-миллиметров и 120-миллиметровых минометов обстреливали наши позиции в районе Луганского. Из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - Авдеевку, Новгородское, Верхнеторецкое и опять же Луганское», - говорится в сообщении.

Также НВФ дважды пытались атаковать позиции ВСУ в районе Светлодарской дуги, и оба раза были остановлены огнем. Кроме того, в течение дня противник трижды обстрелял н.п. Мироновка со 152-миллиметровой артиллерии.

На мариупольском направлении из 120-ти и 82-миллиметровых минометов противник обстрелял Красногоровку, Старогнатовку и Водяное.

На луганском направлении из противотанковых ракетных комплексов и 82-миллиметровых минометов противник вел огонь по Крымскому, из гранатометов - по Попасной и Желтому.