также в разделеПолитика
В Раде уже нашли замену Савченко в ПАСЕ 49
Савченко не переживает по поводу исключения из делегации ПАСЕ 68
Грицак: Россия отпустит Сущенко, когда ей будет выгодно 33
Нидерланды могут ратифицировать СА с Украиной в январе 25
Меркель о национализации «ПриватБанка»: смелое и необходимое решение 39
Суд разрешил ГПУ забрать в администрации Путина письма Януковича 236
У Лаврова возмутились шутками украинского посла об отравлении «Боярышником» 766
Савченко и дальше будет ездить по миру «со своей позицией» 154
Рада утвердила амнистию-2016 с предложениями Президента 195
Найем не сможет претендовать на должность главы Нацполиции 117
Климкин: Безвиз с ЕС будет весной 65
Рада исключила Савченко из делегации в ПАСЕ 120
Посол Германии против «плана Маршалла» для Украины 147
Климкин: После введения виз РФ может устроить провокации 325
Кужель в прямом эфире облила водой Мосийчука 194
Контактная группа в Минске обсудила «формулу Штайнмайера» 95
Луценко пообещал украинцам «горячий» январь и февраль 296
Червоненко: Пусть эта страна горит огнем. Я еще заработаю 525

Подготовка Украины к проведению в 2017 году песенного конкурса «Евровидение» идет по плану.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе рабочего совещания по вопросам подготовки к конкурсу.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, участники совещания обсудили вопросы разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов, творческую концепцию, место и официальные локации проведения «Евровидения», меры по обеспечению безопасности во время подготовки и проведения песенного конкурса и тому подобное.

Гройсман отметил, что подготовка к конкурсу идет в плановом режиме, и призвал всех ответственных лиц к эффективному сотрудничеству ради успешного проведения конкурса.

В совещании приняли участие вице-премьер-министры Вячеслав Кириленко, Павел Розенко и Владимир Кистион, министр культуры Украины Евгений Нищук, киевский городской голова Виталий Кличко, председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олег Наливайко.

Напомним, песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Ареной для проведения «Евровидения» был выбран Международный выставочный центр в Киеве, расположенный на левом берегу Днепра.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Ботинки зимние