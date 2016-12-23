Подготовка Украины к проведению в 2017 году песенного конкурса «Евровидение» идет по плану.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе рабочего совещания по вопросам подготовки к конкурсу.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, участники совещания обсудили вопросы разработки и принятия необходимых нормативно-правовых актов, творческую концепцию, место и официальные локации проведения «Евровидения», меры по обеспечению безопасности во время подготовки и проведения песенного конкурса и тому подобное.

Гройсман отметил, что подготовка к конкурсу идет в плановом режиме, и призвал всех ответственных лиц к эффективному сотрудничеству ради успешного проведения конкурса.

В совещании приняли участие вице-премьер-министры Вячеслав Кириленко, Павел Розенко и Владимир Кистион, министр культуры Украины Евгений Нищук, киевский городской голова Виталий Кличко, председатель Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Олег Наливайко.

Напомним, песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Ареной для проведения «Евровидения» был выбран Международный выставочный центр в Киеве, расположенный на левом берегу Днепра.