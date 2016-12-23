Национальное агентство по предупреждению коррупции предоставляет временный доступ Национальному антикоррупционному бюро к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну.
Как сообщает пресс-служба агентства, соответствующий доступ предоставлен на основании постановления Соломенского районного суда Киева.
Согласно постановлению, «НАПК предоставляет детективам НАБУ временный доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну, с возможностью получения заверенных распечатанных на бумажном носителе и в электронном виде копий документов, находящихся во владении агентства».
«На основании материалов уголовного производства по факту незаконного обогащения предоставлен доступ к декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Указанные документы могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном производстве для проверки наличия законных оснований обогащения», - уточнили в пресс-службе.
В НАПК напомнили, что в полномочия агентства входит, в том числе, хранение деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Предоставление временного доступа возможно только на основании постановления следственного судьи, поскольку указанные документы содержат персональные данные.
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