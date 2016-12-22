Национальный банк Украины допускает введение купюры номиналом в тысячу гривен.
Об этом в эфире «Радио Вести» заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, передают Українськi Новини.
«Могу сказать, что Кулиша (Пантелеймона) там (на купюре) не будет. Остальное давайте пока подержим в тайне», - ответила она на вопрос о том, будет ли введена купюра номиналом в 1 000 гривен.
Причиной для введения купюры нового номинала может быть повышение с 2017 года минимальной зарплаты до 3 200 гривен.
Напомним, 6 декабря Верховная Рада поддержала повышение с 2017 года минимальной заработной платы до 3200 гривен.
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