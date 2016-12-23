В Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван советник-посланник Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь Вадим Гусев в связи с высказываниями российского ученого о белорусском языке и истории. Об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

Российскому дипломату был заявлен протест в связи с растиражированными СМИ высказываниями директора «Российского института стратегических исследований» Леонида Решетникова в адрес Беларуси.

«Белорусской стороной была дана принципиальная оценка в отношении необоснованности по сути и категорической неприемлемости по форме подобных заявлений. Подчеркнуто, что они абсолютно не соответствуют стратегическому характеру белорусско-российских отношений, а также зафиксированным в двух- и многосторонних документах принципам, на которых основывается сотрудничество наших братских государств, – уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности», - говорится в сообщении.

Решетников заявил, что белорусский язык создан постановлением Коммунистической партии в 1926 году, а сама Беларусь является исторической частью России и не может быть независимой.

«Какая Белоруссия независимая от Москвы? И Москва нам ничего диктовать не может?» - сказал директор РИСИ.



