Международный союз конькобежцев (ISU) перенес из России этап Кубка мира, сообщает nos.nl.

Позднее эту информацию агентству Р-Спорт подтвердил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов, пишет РИА Новости.

Причиной такого решения стали рекомендации Международного олимпийского комитета, основанные на докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в России.

Ранее Кравцов заявил, что российские конькобежцы справятся с эмоциональным прессингом после публикации второй части доклада. Он подчеркнул, что в сборной по конькобежному спорту и шорт-треку никто не принимал допинг.

МОК в начале декабря продлил санкции, касающиеся проведения в России международных спортивных соревнований, «до дальнейшего уведомления». Ограничения были введены после доклада комиссии Макларена.

Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10-12 марта.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира из Сочи в немецкий Кенигзее.

Напомним, 9 декабря была опубликована вторая часть доклада канадского юриста Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В нем утверждается, что с 2011 года в манипуляциях с допинг-пробами участвовали тысячи российских спортсменов.