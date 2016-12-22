также в разделеОбщество
22 декабря. Картина дня 94
Детективы два часа допрашивали Онищенко 118
«Шансон» оштрафовали на 300 тысяч за песню о российском флоте 37
Львовский мусор сбросили на Полтавщине, две фуры задержаны 33
Завод продал БТРы для пограничников на миллион дороже 27
Завтра в Украине будет тепло и ясно 21
ГПУ проверяет причастность «Братства» и «Правого сектора» к убийствам на Майдане 106
Рева: Повышение «минималки» не приведет к пересчету субсидий 42
СБУ перекрыла канал финансирования НВФ 22
65% украинцев не хотят восстановления СССР 71
Штаб: Силы АТО готовы к новому «режиму тишины» 58
Что делать, если срочно понадобились деньги на квартиру 48
С начала года в зоне АТО погибли 83 мирных жителя 18
Хуг: Тяжелое вооружение на Донбассе стали применять в три раза чаще 24
Украинские военные отбили две атаки НВФ на Светлодарской дуге 112
В мэрии Энергодара проводят обыски 41
Журналистка: На одного освобожденного из плена приходится по нескольку «освободителей» 56
Украинцев просят воздержаться от поездок в РФ: пытаются вербовать 135

В Украине зафиксировано пять смертей от осложнений, вызванных гриппом, сообщила руководитель центра гриппа Министерства здравоохранения Татьяна Дыхановская.

«Зафиксировано пять смертей от гриппа. В трех случаях – это дети до 17 лет. Эти больные не были привиты против гриппа. Взрослые были из группы высокого риска – это больные диабетом, болезни сердца», - сказала Дыхановская Радио Свобода.

По ее данным, на сегодня в 17 областях Украины и Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.

Как сообщают в Минздраве, высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киеве, наименьший – в Закарпатской области.

В этом сезоне доминирует штамм вируса гриппа типа А (H3) сезонный, который определен в 64,9% случаев.

Врачи советуют делать прививки в течение всего сезона гриппа, а в случае заболевания – обращаться к медикам.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги
Ботинки зимние