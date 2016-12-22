В Украине зафиксировано пять смертей от осложнений, вызванных гриппом, сообщила руководитель центра гриппа Министерства здравоохранения Татьяна Дыхановская.

«Зафиксировано пять смертей от гриппа. В трех случаях – это дети до 17 лет. Эти больные не были привиты против гриппа. Взрослые были из группы высокого риска – это больные диабетом, болезни сердца», - сказала Дыхановская Радио Свобода.

По ее данным, на сегодня в 17 областях Украины и Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превысили эпидемические пороги.

Как сообщают в Минздраве, высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киеве, наименьший – в Закарпатской области.

В этом сезоне доминирует штамм вируса гриппа типа А (H3) сезонный, который определен в 64,9% случаев.

Врачи советуют делать прививки в течение всего сезона гриппа, а в случае заболевания – обращаться к медикам.