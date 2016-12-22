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Грузовики со львовской регистрацией пытались несанкционированно выгрузить бытовой мусор на территории Гребенковского района Полтавской области, сообщает пресс-служба облполиции.

О факте незаконной выгрузки мусора на территории одной из ферм вечером 21-го декабря в полицию сообщил председатель Натальевского сельсовета.  

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проверки было установлено, что на территории фермы находится бытовой мусор. Кроме того, на территории сельского совета выявлены два загруженных отходами грузовика со львовской регистрацией. Оба автомобиля марки Scania с прицепами под управлением 26-летнего и 28-летнего жителей Львовской области.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 239 Уголовного кодекса Украины (загрязнение или порча земель).

При осмотре обоих транспортных средств в прицепах был обнаружен груз, похожий на бытовой мусор. Указанные автомобили временно изъяты для решения вопроса по существу и установления причастности к совершенному уголовному преступлению.
ForUm

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