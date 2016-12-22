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Военная прокуратура Херсонского гарнизона Южного региона Украины начала уголовное производство по факту неправомерного завышения стоимости военной техники предприятием на сумму более 1,1 млн грн при выполнении оборонного заказа для пограничников. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В Единый реестр досудебного расследования внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 425 (халатное отношение к военной службе) УК Украины.

«Должностные лица Херсонского пограничного отряда в августе 2014 года без замечаний приняли и поставили на бухгалтерский учет военную технику (БТР), стоимость которой была искусственно завышена должностными лицами Николаевского бронетанкового завода, включая расходы, которых фактически при исполнении договора не произошло», - говорится в сообщении.

В результате совершения преступления государству нанесен ущерб на сумму более 1,1 млн грн.

Начато досудебное расследование.
ForUm

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