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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель отметила смелое и необходимое решение украинской власти по национализации «ПриватБанка».

Об этом, как сообщает пресс-служба Главы государства, она сказала в ходе телефонного разговора с Президентом Украины Петром Порошенко.

Президент выразил соболезнования немецкому народу в связи с терактом на Рождественской ярмарке в Берлине. «Мы осуждаем терроризм во всех его проявлениях и формах, где бы он ни происходил», - заявил он.

Собеседники обсудили ситуацию на Донбассе, в частности попытку наступления, которую пытались осуществить НВФ под Светлодарском.

Порошенко и Меркель подчеркнули важность прекращения огня на Донбассе и немедленного освобождения украинских заложников.

Канцлер Германии также подчеркнула важность ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и завершении всех процедур для предоставления Украинской безвизового режима.

 
ForUm

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