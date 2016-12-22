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Народный депутат Надежда Савченко после возвращения из Германии сама прокомментирует свое исключение из делегации ПАСЕ. Об этом сказала пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко в эфире телеканала 112 Украина. 

«На данный момент Савченко находится в заграничной командировке. Позже прокомментирует сама. Надежда предварительно уже говорила о возможности ее исключения из делегации ПАСЕ и объясняла, что она не изменит свою позицию и будет продолжать объяснять на всех площадках мира, Европы реальное положение вещей в Украине относительно войны, коррупции, политического и экономического кризиса. Надежда на сегодняшний день находится в Германии», - отметила Проторченко.

По ее словам, на сегодняшний день большинство мировых политиков приглашают Савченко на встречи, общаются с ней, хотят через нее узнать о ситуации в Украине.

«Я думаю, что Надежда сможет и в дальнейшем доносить эту информацию всему миру. Просто вопрос теперь будет, как будет выглядеть Украина. Сначала всем миром боролись, а сегодня исключают. Исключают за правду, которую она говорит», - заявила пресс-секретарь.

Напомним, 22 декабря Верховная Рада поддержала постановление об исключении Надежды Савченко из состава Постоянной делегации ВРУ в Парламентской ассамблее Совета Европы.
ForUm

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