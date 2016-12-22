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Журналист Роман Сущенко является заложником официальной политики России, которая не отпустит его в правовом поле, а будет ждать, когда им это станет политически выгодно.

Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, сообщает Укринформ.

«У Романа профессиональные адвокаты, обсуждение его судьбы постоянно продолжается в СМИ. С другой стороны, такая публичность и внимание к делу Романа соблазняет российскую сторону «играть на нервах», придумывать новые обвинения и затягивать процесс... Журналист Роман Сущенко является заложником официальной политики России, которая не отпустит его в правовом поле, а будет ждать, когда им это станет политически выгодно», - сказал глава СБУ.

По его словам, представители Службы безопасности активно участвуют в процессе освобождения заложников, этот процесс идет постоянно: «На сегодня мы располагаем информацией о пребывании в тюрьмах террористов 109 наших ребят и девушек, еще 492 человека считаются пропавшими без вести. Мы готовы идти на уступки именно в этом вопросе, чтобы быстрее вернуть пленников в семьи».

Грицак напомнил, что Украина инициировала обмен 59 подтвержденных заложников на 228 боевиков, находящихся под следствием, дела относительно которых рассматриваются судами или уже отбывают наказания. СБУ будет прилагать максимум усилий, чтобы этот обмен произошел до рождественских праздников.

Напомним, Сущенко задержали 30 сентября в Москве. 1 октября Лефортовский суд Москвы санкционировал арест его на два месяца.

В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 

 
ForUm

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