также в разделеЭкономика
В Украине могут ввести однотысячную купюру 22
В Украине стремительно сокращается производство водки 42
Шлапак обещает не забирать деньги из «ПриватБанка» 60
Шлапак хотел бы снизить процентные ставки «ПриватБанка» 81
Минфин сформировал новый набсовет «ПриватБанка» 58
Минсоцполитики хочет изменить правила выхода на пенсию 272
Минрегион хочет строить за бюджетные деньги арендное жилье 83
Шлапак: До конца дня «ПриватБанк» снимет все ограничения 47
Минфин: Работа «Приват24» не изменится 158
Национализация «ПриватБанка» обойдется каждому украинцу в 3 тысячи 139
В НБУ прогнозируют 12% инфляции по итогам года 32
Минфин получил 100% акций «ПриватБанка» 61
В Украине промпроизводство выросло на 3,7% 33
НБУ: Ситуация на валютном рынке остается стабильной 39
Луценко: Кацуба готов заключить соглашение со следствием 50
S&P понизило рейтинг «ПриватБанка» 32
Кабмин выделил средства на выплату январских пенсий в декабре 83
Кабмин продлил действие пошлин на товары из России 42

Украина по итогам 9 месяцев нарастила объем экспорта товаров и услуг в Европейский Союз до 11,4 млрд долл. против 6,5 млрд долл. в первом полугодии текущего года.

Как отмечается в информационных материалах Министерства экономического развития и торговли Украины, доля ЕС в общем объеме украинского экспорта составила 35,7%. По итогам 2015 года этот показатель составлял 32,8%, в 2014 году - 31,8%. 

Порядка 85,4% (9,8 млрд долл.) объема экспорта составили товары, порядка 14,6% (2,2 млрд долл.) - услуги. Товарную номенклатуру экспорта составляла продукция АПК и пищевой промышленности (2,9 млрд долл.), продукция металлургии (2,3 млрд долл.), продукция машиностроения (1,6 млрд долл.), минеральная продукция (1 млрд долл.), продукция деревообрабатывающей промышленности (664 млн долл.), продукция легкой промышленности (608 млн долл.), продукция химической промышленности (348,3 млн долл.), другие промышленные товары (373,7 млн долл.), сообщает УНИАН.

Минэкономразвития также привело сравнительные данные торговли с другими партнерами. В частности, в первую десятку торговых партнеров Украины, помимо ЕС, вошли Российская Федерация (14,9% объема экспорта, или 4,77 млрд долл.), Турция (5,2% - 1,65 млрд долл.), Египет (5% - 1,6 млрд долл.), Китай (4,6% - 1,5 млрд долл.), Индия (3,9% - 1,2 млрд долл.), США (2,5% - 800 млн долл.), Беларусь (2,1% - 687 млн долл.), Израиль (1,5% - 478 млн долл.), Саудовская Аравия (1,4% - 450 млн долл.) и Швейцария (1,2% - 387 млн долл.).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Ботинки зимние