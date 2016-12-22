Украина по итогам 9 месяцев нарастила объем экспорта товаров и услуг в Европейский Союз до 11,4 млрд долл. против 6,5 млрд долл. в первом полугодии текущего года.

Как отмечается в информационных материалах Министерства экономического развития и торговли Украины, доля ЕС в общем объеме украинского экспорта составила 35,7%. По итогам 2015 года этот показатель составлял 32,8%, в 2014 году - 31,8%.

Порядка 85,4% (9,8 млрд долл.) объема экспорта составили товары, порядка 14,6% (2,2 млрд долл.) - услуги. Товарную номенклатуру экспорта составляла продукция АПК и пищевой промышленности (2,9 млрд долл.), продукция металлургии (2,3 млрд долл.), продукция машиностроения (1,6 млрд долл.), минеральная продукция (1 млрд долл.), продукция деревообрабатывающей промышленности (664 млн долл.), продукция легкой промышленности (608 млн долл.), продукция химической промышленности (348,3 млн долл.), другие промышленные товары (373,7 млн долл.), сообщает УНИАН.

Минэкономразвития также привело сравнительные данные торговли с другими партнерами. В частности, в первую десятку торговых партнеров Украины, помимо ЕС, вошли Российская Федерация (14,9% объема экспорта, или 4,77 млрд долл.), Турция (5,2% - 1,65 млрд долл.), Египет (5% - 1,6 млрд долл.), Китай (4,6% - 1,5 млрд долл.), Индия (3,9% - 1,2 млрд долл.), США (2,5% - 800 млн долл.), Беларусь (2,1% - 687 млн долл.), Израиль (1,5% - 478 млн долл.), Саудовская Аравия (1,4% - 450 млн долл.) и Швейцария (1,2% - 387 млн долл.).