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Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые находятся в здании администрации президента России.

Соответствующее решение суд принял 14 декабря по ходатайству старшего следователя по особо важным делам Главной военной прокуратуры Генпрокуратуры Украины Вадима Приймачка в уголовном производстве по делу о госизмене Виктора Януковича.

«Суд постановил предоставить следователю, а также представителям компетентных органов Российской Федерации, к которым следователь или прокурор будет обращаться с запросом об оказании международной правовой помощи, возможность временного доступа к вещам и документам, которые находятся во владении администрации президента РФ, с возможностью ознакомиться с оригиналами заявления Януковича с просьбой использовать вооруженные силы РФ на территории Украины, а также других обращений к Путину, и изъять их», - говорится в документе.

«В случае невыполнения постановления о временном доступе к вещам и документам, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которой предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании постановления, имеет право постановить определение о разрешении на проведение обыска согласно положениям этого Кодекса с целью отыскания и изъятия указанных вещей и документов», – сказано в решении суда.

Следователь аргументировал необходимость доступа тем, что Янукович якобы обращался с письменным заявлением к Путину с просьбой использовать ВС России на территории Украины.

Напомним, 25 ноября бывший президент Виктор Янукович подтвердил, что просил президента РФ Владимир Путина ввести войска в Украину, и назвал такую просьбу «эмоциональной».
 
ForUm

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