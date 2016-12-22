Несколько десятков человек с атрибутикой «Автоевросила» заблокировали улицу Грушевского в Киеве.
Они приехали на автомобилях с номерами Европейского Союза.
Как сообщили участники акции, они требуют принять законопроект, который позволит пользоваться автомобилями с иностранной регистрацией сроком на один год, сообщает Украинская правда.
Участниками являются преимущественно мужчины в спортивной одежде. Они стоят посреди дороги, не выкрикивая никаких лозунгов.
Полиция наблюдает за ситуацией.
Фото: George Tuka
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