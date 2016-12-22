Несколько десятков человек с атрибутикой «Автоевросила» заблокировали улицу Грушевского в Киеве.

Они приехали на автомобилях с номерами Европейского Союза.

Как сообщили участники акции, они требуют принять законопроект, который позволит пользоваться автомобилями с иностранной регистрацией сроком на один год, сообщает Украинская правда.

Участниками являются преимущественно мужчины в спортивной одежде. Они стоят посреди дороги, не выкрикивая никаких лозунгов.

Полиция наблюдает за ситуацией.

Фото: George Tuka