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Несколько десятков человек с атрибутикой «Автоевросила» заблокировали улицу Грушевского в Киеве.

Они приехали на автомобилях с номерами Европейского Союза.

Как сообщили участники акции, они требуют принять законопроект, который позволит пользоваться автомобилями с иностранной регистрацией сроком на один год, сообщает Украинская правда.

Участниками являются преимущественно мужчины в спортивной одежде. Они стоят посреди дороги, не выкрикивая никаких лозунгов.

Полиция наблюдает за ситуацией.

Фото: George Tuka
ForUm

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