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Вчера, 21 декабря, примерно в 15:10 на 236 км автодороги Р-07 «Чугуив- Меловое» в Беловодском районе Луганской области перевернулся автобус с пассажирами, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По предварительным данным 39-летний водитель автобуса Volkswagen, двигаясь из пгт. Беловодск в направлении города Старобельск, управляя технически неисправным транспортным средством (неисправность задней правой рессоры), не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся.

В результате ДТП пятеро пассажиров (две женщины и трое мужчин) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Данный факт внесен в ЕРДР и квалифицирован по статье 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами».
ForUm

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