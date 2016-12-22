Почти две третьих украинцев не хотят восстановления Советского Союза.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова, которые находятся в распоряжении ForUm’а.

Так, 65% респондентов выступают против восстановления СССР, 13% - за, еще 22% ответили положительно, но добавили, что в современных условиях это нереально.

Те, кто не хочет восстановления Советского Союза, составляют большинство опрошенных во всех регионах (от 51% в восточном регионе до 87% - в западном).

Если среди этнических украинцев ответили, что не хотят восстановления Советского Союза, 69%, то среди этнических русских - только 39%.

Также среди респондентов в возрасте до 29 лет 83% не хотят восстановления СССР, а среди тех, кому 60 лет и больше - лишь 44%.

Чем выше образовательный уровень респондентов, тем чаще они отвечают, что не хотят восстановления Советского Союза - от 55% среди тех, кто имеет незаконченное среднее образование до 71% среди тех, кто имеет высшее образование.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 18 по 23 ноября 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.